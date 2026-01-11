「ノジマTリーグ2025-26シーズン」は11日、神奈川県の横浜国際プールにて行われ、木下アビエル神奈川は日本生命レッドエルフと対戦。マッチカウント3－2で勝利した。 ■前日のストレート負けを払拭 KA神奈川は、2019-20シーズン以来6年ぶりとなるホーム戦を迎えた。しかし、前日の日本ペイントマレッツ戦では0－4のストレート負けを喫しており、さらに張本美和、長౹