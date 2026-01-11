きょう午前、群馬県桐生市で山火事が発生し、現在も消防などが消火活動に当たっています。県は自衛隊に対し派遣を要請しました。【写真を見る】群馬・桐生市で山林火災現在も延焼中群馬県は自衛隊に災害派遣を要請午後2時半時点で約2500平方メートルが焼ける消防などによりますと、きょう午前11時半ごろ、桐生市梅田町で「山から煙が出ている」と119番通報がありました。消防隊などが消火活動を行っているほか、群馬県と埼玉