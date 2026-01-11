気象台は、午後4時3分に、波浪警報を魚津市、滑川市、黒部市、入善町、朝日町に発表しました。【警報エリアを確認】【波浪警報】富山県・魚津市、滑川市、黒部市、入善町、朝日町に発表 11日16:03時点東部では、11日夜遅くから12日明け方まで高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■魚津市□波浪警報【発表】11日夜遅くから12日明け方にかけて警戒予想最大波高5m■滑川市□波浪警報【発表】11日夜遅くから12