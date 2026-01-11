巨人・坂本勇人内野手（37）が、中日・大島洋平外野手（40）、楽天・浅村栄斗内野手（35）とともにYouTube「名球会チャンネル」に出演。現役引退のイメージについて明かした。浅村からの質問は「何歳くらいまで野球をやるイメージあるのだろうか？」。2人の“先輩”が答えた。大島は「もう40歳ですけど（引退時期は）決めていない」という。「体の動くうちはやっていいかなと思うが、周りから見て、自分が見てもそう（動けな