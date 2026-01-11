気象台は、午後4時3分に、なだれ注意報を金沢市、加賀市、かほく市、能美市、津幡町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】石川県・金沢市、加賀市、かほく市、能美市、津幡町に発表（雪崩注意報） 11日16:03時点加賀では12日朝まで、能登では12日昼過ぎまで、高波に警戒してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■金沢市□波浪警報12日朝にかけて警戒ピーク時間11日夕方予想最大波高7m□なだれ