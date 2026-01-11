ロッテの木村優人が11日、茨城県土浦市主催の二十歳のつどいに出席した。木村は球団を通じて「二十歳のつどいに出席させていただき、改めて社会人としての自覚、責任を感じました。プロ3年目の今年、大きく飛躍する一年としてチームに貢献できるように頑張ります！」とコメント。