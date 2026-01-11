家賃が払えず、経済的に崖っぷちの米俳優ミッキー・ローク（７３）がここ数週間、複数の仕事のオファーを断っていたことが判明。その理由は、ハリウッドスター級の報酬が提示されなかったためだという。ロークのマネジャー、キンバリー・ハインズ氏によると、家賃未納額が約６万ドル（約９４０万円）に上り、ロサンゼルスの借家から立ち退きを迫られる中、ロークはハリウッドのＡクラス俳優の報酬とされる日給２０万ドル（約３