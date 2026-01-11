アイドルグループ・NMB48元メンバーでタレントの「みるきー」こと渡辺美優紀さん（32）が2026年1月7日、自身のインスタグラムを更新。パープルのコート姿の「初詣」コーデを披露した。「おみくじした？？」渡辺さんは、「初詣」といい、パープルコートと白マフラー合わせたコーデで初詣をする姿を投稿。「おみくじした？？」とコメントを添えていた。インスタグラムに投稿された写真では、白マフラーを巻き、パープルのコートを着