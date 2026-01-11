広島の小園海斗内野手（25歳）が、1月10日に放送された情報番組「シューイチ」（日本テレビ系）に出演。広島に入団し、「2軍の寮から厳島神社が見える」ことにビックリしたと語った。この日、「アスリート熱ケツ情報」のコーナーに登場した小園選手は、地元イチオシの“ホーム自慢”について聞かれ、「厳島神社とか、やっぱり」と語る。兵庫県宝塚市出身の小園選手は「小学校のときに修学旅行で（厳島神社に）行ったことがあっ