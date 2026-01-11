派手すぎる色はちょっと苦手。でも地味見えも避けたい……と感じている大人世代にとって、淡いピンクは実は頼れるカラー。甘さを控えつつ、顔まわりをぱっと明るく見せてくれるのが魅力。今回は【ZARA（ザラ）】で見つけた「淡ピンク色トップス」に注目しました。ストライプやフリルなど、甘さを抑えた大人向けのデザインが揃っているので、ぜひチェックしてみて。 甘さときちんと感を両立するピンクシャツ 【ZARA】