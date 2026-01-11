◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」昨年の大みそかに東京ドームで行われたＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴのカウントダウンコンサートを取材した。７３人が出演し、冒頭から９組が同時に会場の四方八方に登場。「目が２つでは足りない！各グループ、個人を見分けられるのか…」という不安はすぐに消えた。７３人の違いはスタンドの記者席からも一目瞭然。いかにおのおのがグループの色を重んじつつ、無二の個性を