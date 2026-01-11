◆大相撲初場所初日（１１日、東京・両国国技館）日本相撲協会の八角理事長（元横綱・北勝海）が念頭の挨拶を行った。「今場所も入場券完売になりましたことを心から御礼申し上げます。また昨年末、日本相撲協会は財団法人設立１００周年を迎えることができました。これもひとえに、長年に渡る皆様方の多大なるご支援と、心温まるご指導のたまものと深く感謝します。我々、協会員一同は新たな１００年に向けてさらなる飛躍をす