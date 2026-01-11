◆第４２回フェアリーＳ・Ｇ３（１月１１日、中山競馬場・芝１６００メートル、良）クラシックを目指す３歳牝馬の重賞が１６頭立てで争われ、クリストフ・ルメール騎手が騎乗した２番人気のギリーズボール（美浦・手塚貴久厩舎、父エピファネイア）は１３着だった。道中は最後方で、４コーナー手前からまくって進出するも、直線では伸びなかった。近親にコントラチェック、バウンンスシャッセなどを持つ良血馬だが、春のクラシ