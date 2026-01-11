◆ラグビー全国大学選手権決勝明大２２―１０早大（１１日、ＭＵＦＧ国立）明大がライバル早大を退け、７季ぶり１４回目の日本一に輝いた。昨年１２月の対抗戦では２５―１９で勝っており、神鳥裕之監督が４年生だった１９９６年度以来の対抗戦→選手権で早大に連勝となった。先制は早大。前半８分にゴールほぼ正面、約３５メートルのＰＧを野中健吾が確実に決めた。明大の反撃は前半１９分。ラインアウトからトライエリア