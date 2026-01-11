―［ひろゆきの兵法〜われら氷河期は[人生後半]をどう生きるか?〜］― 深刻な人手不足のうえに、若者は会社をすぐに辞めていく。結果、中年になっても管理職になっても仕事量は増える一方だ。就職氷河期世代はこれまでの人生においてさまざまな困難を乗り越えてきたわけだが、40-50代になっても「人手不足」など新たな難問にぶち当たっている。人生後半も過酷な彼らは、いかに生き抜いていくべきか？同世代のひろゆき氏が考える