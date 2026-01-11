「全国都道府県対抗女子駅伝」（１１日、たけびしスタジアム京都発着）大阪が２時間１８分１９秒で３年ぶり５度目の優勝を飾った。最後は兵庫との一騎打ちを制した。大阪は１区で塚本夕藍（エディオン）がアクシデントがあった影響で区間３１位と大きく出遅れた。塚本はレース後、「ただただ情けない。みんなに助けられて感謝しかないです」と涙が止まらず。その後、笑顔で取材を受けていたが、再び涙。ＮＨＫ解説の福士加代