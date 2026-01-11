伊勢崎オートのG1「第49回シルクカップ」は11日が4日目。準決勝戦9Rは伊藤正真（34＝伊勢崎）が優出一番乗りを決めた。これが伊藤にとって待望のグレード戦初優出。昨年11月に亡くなったオートレーサーの父・正司さんへのスペシャルな報告ができるとあり、レース後は喜びを爆発させた。「今年はグレード戦優出を目標に掲げていたから、地元で達成できてうれしい」と最高の笑顔でストレートに気持ちを表現。「とにかくスター