記者会見を前に笑顔を見せる、米大リーグ、ブルージェイズに移籍した岡本和真内野手＝11日、東京・内幸町の日本記者クラブプロ野球巨人からポスティングシステムで米大リーグ、ブルージェイズに移籍した岡本和真内野手が11日、東京都内の日本記者クラブで記者会見し、新天地での挑戦へ「自分のルーティンや取り組む姿勢は変えずに、こつこつとやっていきたい。毎日毎日、野球と向き合って成長していきたい」と謙虚に語った。自