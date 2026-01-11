【ニューヨーク共同】米プロフットボールNFLは10日、プレーオフが開幕し、米ノースカロライナ州シャーロットなどでナショナル・カンファレンス（NFC）の1回戦2試合が行われ、ワイルドカードのラムズと北地区1位のベアーズが準決勝に勝ち上がった。ラムズは南地区1位のパンサーズを34―31で、ベアーズはワイルドカードのパッカーズを31―27で破った。