埼玉県新座市のアパートで女性の遺体が遺棄された事件で、逮捕された男が女性を連れ去る際に「鼻を数発殴った」という趣旨の話をしていることがわかりました。【映像】連行される容疑者新座市の山口新容疑者（53）は自宅のアパートで行方不明となっていた山本早苗さん（51）の遺体を遺棄した疑いがもたれています。山口容疑者は山本さんが川越市の自宅に帰宅するのを待ち伏せして連れ去ったとみられています。その後の捜査関