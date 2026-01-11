「全国都道府県対抗女子駅伝」（１１日、たけびしスタジアム京都発着）兵庫が大阪とのデッドヒートの末に敗れ、惜しくも７大会ぶりの優勝を逃した。最終９区で大阪とのデッドヒートとなり、ラスト１キロ付近で相手のスパートに永長里緒はついていけず後退。トラックに入った時点では３秒差だったが、その差を広げられてのフィニッシュとなった。競技場で大型ビジョンを見つめていた兵庫の選手の中には、公道を走っている段