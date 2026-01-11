レアル・マドリードは8日に行われたスーペルコパ・デ・エスパーニャでアトレティコ・マドリードと対戦。ウルグアイ代表MFフェデリコ・バルベルデが強烈フリーキックを含めた1ゴール1アシストの活躍で2-1の勝利を収め、バルセロナが待つ決勝戦に駒を進めた。この試合でレアルのブラジル代表FWヴィニシウス・ジュニオールがディエゴ・シメオネ監督と衝突。シメオネ監督は前半にブラジル代表FWの気を逸らすために「フロンティーノ（・