3歳牝馬限定のG3「フェアリーS」は4番人気のブラックチャリス（武幸、父キタサンブラック）が好発から逃げ切りを図った11番人気のレオアジャイルをゴール前でとらえて1着。重賞初制覇となった。鞍上の津村明秀は先週4日の中山金杯（カラマティアノス）に続く今年2回目の重賞勝ち（通算24回目）で、40歳初の重賞Vとなった。管理する年男の武幸四郎師（48）は昨年のシンザン記念（リラエンブレム）以来となる通算6回目の重賞制覇