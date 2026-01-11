◇第44回都道府県対抗女子駅伝（2026年1月11日たけびしスタジアム京都発着の9区間42・195キロ）昨年9月の世界選手権マラソンで7位入賞を果たした小林香菜（大塚製薬）が徳島のアンカーとして9区（10キロ）を力走。33位でたすきを受け、24位まで順位を上げた。「想像以上に寒かった。最初の3キロくらいは全く足が動かなくて、そこは想定外だったけど、体が温まってきてからはそれなりに動けたので、まずまずかなと思います