お笑いタレント・やす子（27）が10日に公式X（旧ツイッター）を更新。「KEY TO LIT」猪狩蒼弥（23）をいじった発言が、ネット上で物議を醸している件について言及した。やす子は同日放送のフジテレビ「逃走中〜トリプルミッションインポッシブル〜」に出演。そこで同じく挑戦者である猪狩を「全部の仕事で爪痕残そうとしてるところが、ちょっとキツイかな」といじる場面が放送されていたが、これがネット上の一部で物議を醸し