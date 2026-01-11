歌手和田アキ子（75）が11日、TBS系「アッコにおまかせ！」（日曜午前11時45分）に生出演。7日に結婚会見した元SKE48松井珠理奈と男性グループBOYS AND MEN（ボイメン）辻本達規の生放送での対応力を称賛した。11年前、名古屋駅前でボイメンのイベント告知のビラ配布をしてるときに松井と偶然出会って、ビラ配りを励まされた。そのときの辻本はアイドルの知識に乏しく松井に対する印象は「わがままな子なんじゃないかと思っていた