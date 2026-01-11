フィギュアスケーターで女優としても活動する本田紗来（１８）が制服ショットを公開した。フィギュアスケート女子で２０１６年世界ジュニア覇者の本田真凜さん、女優の本田望結を姉に持つ紗来は１１日までに自身のインスタグラムを更新。「この度、２０２６年度『警視庁１１０番イメージキャラクター』を務めさせていただくことになりました。そして、本日は、１月１０日１１０番の日です。警視庁で『一日通信指令本部長』を