歌手の郷ひろみ（70）が11日放送のフジテレビ「ボクらの時代」（日曜前7・00）に出演。驚きの生活習慣を明かした。この日は同い年の女優・大地真央とタレントの上沼恵美子とトークを展開。上沼は「郷さんの話いっぱい知ってる私」と言い、「歯磨き1時間するって」と驚きの噂を明かした。これに郷は笑いながら「トータルの時間は1日の中で1時間んくらいになるんですよね」とおおむね事実だと認め、1回で「10分やるんですよ。