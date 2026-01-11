JR西日本不動産開発と三井不動産レジデンシャルは9日、京都初となる地上38階建の超高層タワーレジデンスの建設について、概要を発表した。【画像多数】「J.GRAN TOWER 京都向日町」の内部・外部…東寺五重塔などとの高さ比較も名称は「J.GRAN TOWER 京都向日町」。JR京都線・向日町駅前の再開発事業の中核となるもので、地上38階建・総戸数343戸（一般販売対象274戸）。高さは128メートルで、東寺五重塔はもちろん、京都駅ビル