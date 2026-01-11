元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（59）が11日、日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜午前10時25分）に出演。コーヒーの入れ方について語った。新年1発目ということで「ちょっとリッチにワンランク上のゲンバ」をテーマに、東京・目黒にあるドトールコーヒーの最高級ブランド神乃珈琲1号店「Factory＆Labo神乃珈琲」を、かまいたち山内健司（44）と濱家隆一（42）とともに訪れた。濱家が「やっぱイイ香りしてます