トランプ大統領がこだわるベネズエラはどんな国なのか。そして、中南米から西半球へと覇権を確立しようとするトランプ氏の狙いはどこにあるのか、詳しく見ていきます。【写真を見る】中南米への軍事介入を繰り返すアメリカ 鉾先は「石油大国」ベネズエラに世界最大の埋蔵量にトランプ氏の思惑が【サンデーモーニング】利権独占に価格暴落… 石油に振り回されてきたベネズエラ南米大陸の北端にあるベネズエラ。人口は約