ロッテの新人合同自主トレが１１日、さいたま市のロッテ浦和球場で行われた。１０日の初日に続き、ドラフト２位左腕の毛利海大（明大）は、同１位右腕の石垣元（健大高崎）とキャッチボール。１０日は石垣元から「下から浮き上がってくるというか、独特だったので怖かったです」と球筋を評された。毛利は「身長（１７７センチ）も高くないですし、リリースポイントとかも高くないので、バットの上をボールが通るイメージで、