楽天の浅村栄斗内野手（35）が新加入した前田健太投手（37）に絶妙な返しをした。前日に同じ沖縄県内で自主トレを公開した2学年上の右腕は、勝利を増やすカギを問われ「5点取られても10点取ってくれたら勝てるので、いっぱい打ってください」と野手陣に冗談交じりにおねだりした。これまで、あまり接点のなかった二人だが、それを伝え聞いた浅村は「5点取られないでしょ」とニヤリ。「5点はダメじゃないですか。2、3点にして