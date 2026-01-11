女優志田未来（32）が10日放送のTBS系「人生最高レストラン」（午後11時30分）に出演。没頭しているアイドルを明かした。志田は「FRUITS ZIPPERさんが本当に大好きで…」と告白した。「SNSで動画が流れてきたのがきっかけなんですけど、本当にかわいくて。孫を見ている感覚なんです」と語った。志田はライブやチェキ会にも参加するほど好きなことを明かした。加藤は「俺、偉いと思う。裏を通すやり方ってあるじゃない。関係者席で