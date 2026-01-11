女優志田未来（32）が10日放送のTBS系「人生最高レストラン」（午後11時30分）に出演。没頭しているアイドルを明かした。志田は「FRUITS ZIPPERさんが本当に大好きで…」と告白した。「SNSで動画が流れてきたのがきっかけなんですけど、本当にかわいくて。孫を見ている感覚なんです」と語った。MCの加藤浩次は「孫!?早え〜」と笑った。島崎和歌子は「小っちゃいときからやってるから」と反応すると、加藤も「人生経験の厚みが違う