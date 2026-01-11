今日11日は冬型の気圧配置が強まり、今季最強の寒気が流れ込んでいます。夕方から夜にかけてが寒気のピークで石川県輪島の上空5200メートル付近にはマイナス42℃前後と数年に一度レベルの寒気が流れ込む予想です。さらにJPCZ(日本海寒帯気団収束帯)に伴う発達した雪雲が次々と北陸周辺に流れ込み、今季一番の大雪となる恐れがあります。交通障害に警戒を。その雪雲が関ケ原を抜けて、名古屋周辺にも流れ込んでくる可能性があります