スキンケア発想の保水美容液ヘアケアブランド「エイトザタラソ」から、サンリオの人気キャラクター「マイメロディ」デザインの限定アイテムが登場。マツモトキヨシグループ・ココカラファイングループ限定で発売されます。やさしく寄り添うマイメロディの世界観と、髪を内側から潤す本格ケアを同時に楽しめる特別仕様。毎日のヘアケア時間を、心まで満たされる癒しのひとときへと導いてくれます♡ マイメ