年明けは休養していたクリストフ・ルメール騎手（４６）＝栗東・フリー＝が２６年騎乗初日となった１１日、４鞍目の８Ｒで初勝利を飾った。なお、昨年は騎乗２日目、合計７鞍目で初勝利を挙げている。圧倒的１番人気に推されたクライスレリアーナ（牝４歳、美浦・木村）に騎乗。手応え良く直線を迎えると馬群を割って、余力たっぷりに突き抜けた。鞍上は「この馬は１６００（メートル）がベストですね。すごくいい感じで、手応