サッカーの全日本高校女子選手権決勝が１１日、神戸市の神戸ユニバー記念競技場で行われ、柳ヶ浦（大分）が１―０で神村学園（鹿児島）を破り、初優勝を飾った。柳ヶ浦は前半終了間際、ＣＫからＦＷ村上が頭で決めて先制。この１点を守り切った。神村学園は４大会ぶりの栄冠を逃した。