楽天の浅村栄斗内野手（35）が11日、沖縄県内で自主トレを公開。室内練習場での打撃練習などで汗を流し、プロ18年目のシーズンに向け「成績を出すためもう一度レベルアップしたい」と力を込めた。昨季は平成生まれ初の通算2000安打を達成したが、不振のため、歴代4位まで伸ばしていた連続試合出場が1346でストップ。「年間を通して成績を出してきた。そこに対して自負はあるし、できるという自信はある。もう一回全部出るとい