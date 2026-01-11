■バレーボール 全日本高校選手権・決勝（11日、東京体育館）【一覧】バレーボール2025年度女子日本代表18歳・秋本美空が2年ぶりに代表復帰、アクバシュ監督新体制で始動“春の高校バレー”の決勝が行われ、男子は東山（京都）が6大会ぶりの日本一。初優勝を狙う清風（大阪）との熱戦の末、セットカウント3−1（25-21、19-25、25-19、25-17）で制した。現日本代表の郄橋藍（24）が主将だった2020年以来の栄冠に輝いた。東