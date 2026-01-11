ボートレース多摩川のヴィーナスシリーズ第19戦「是政プリンセスカップ」は11日に予選2日目が行われた。石村日奈那（24＝東京）が5Rで6コースからコンマ09のトップスタートを決めると、そのまま伸びて捲り快勝。158走目でうれしいデビュー初勝利を飾った。「とてもうれしいです。スタートを全速で行って握ろうと思っていた。伸びをつけるように調整して、スタートしてからも伸びは良かった。（道中も）冷静に回れた」と笑顔