富士山噴火による被害金額は1兆2千億円〜2兆5千億円と見積もられており、火山灰の特性から、その撤去を含む復旧にかかる期間は長くかかると想定されています。株式会社JX通信社（東京都千代田区）が実施した「富士山噴火に対する企業の防災意識と対策」に関する調査によると、企業の約6割が富士山の噴火は事業継続における「リスク」と認識している一方で、自社の対策が「十分だと思う」とした割合はわずか5%にとどまることがわか