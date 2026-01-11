µÁÉã¤òÃæ±û¤Ë²Ç¤¬ºÂ¤ë¾ì½ê¤Ï¡Ä²Î¼ê¡¦¿¹¿Ê°ì¤¬²ÈÂ²¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£»°ÃË¤ÎºÊ¤Ç½÷Í¥¡¦»³ËÜÉñ¹á¤Î»£±Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö²ÈÂ²½¸¹ç¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë4¿Í¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¿¹¤¬¥½¥Õ¥¡¡¼¤ÎÃæ±û¤Ë¹ø³Ý¤±¡¢º¸Â¦¤ËÄ¹ÃË¤Ç¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖONE OK ROCK¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ëTaka¡¢±¦Â¦¤Ë¤Ï»³ËÜ¤¬ºÂ¤ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£»³ËÜ¤ÎÉ×¤Ç»°ÃË¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖMY FIRST STORY¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦Hiro¤Ï¿¹¤È»³ËÜ¤Î¸åÊý¤«¤é´é¤ò½Ð¤·