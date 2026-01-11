前線を伴う低気圧の影響などで海沿いの地域では高波に、佐渡では暴風雪に警戒が必要です。また、山沿いを中心に雪となっていて、大雪による交通の乱れにも注意・警戒が必要です。 ■海上中心に非常に強い風 海上を中心に非常に強い風が吹いている新潟県内。佐渡市両津では31.4メートルの最大瞬間風速を観測しました。波も高く、11日に予想される波の高さは下越と佐渡で7メートルとなっています。また、12日にかけて