バレーボールの全日本高校選手権は１１日、東京体育館で男女の決勝が行われ、男子は国民スポーツ大会準優勝の東山（京都）が清風（大阪）を３―１で破って６大会ぶりに優勝。女子は金蘭会（大阪）が就実（岡山）にストレート勝ちして７大会ぶりの優勝を決め、昨夏の全国高校総体との２冠を果たした。