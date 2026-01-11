立憲民主党の野田佳彦代表は11日のNHK番組で、公明党との選挙協力に重ねて期待感を示した。「極めて親和性のある政党だ」と強調。「理念や基本政策で一致できる部分が相当ある。連携していければと願っている」と述べた。昨年10月の公明の政権離脱以降、野田氏は連携を呼びかけており「政治とカネの問題を厳しく問うてきた。選択的夫婦別姓実現にも熱心だ」とした。一方、公明の斉藤鉄夫代表は「立民に限らず、国民民主党も