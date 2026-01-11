打撃練習する広島・秋山＝静岡県下田市広島の秋山翔吾外野手が11日、静岡県下田市で練習を公開した。昨季は64試合の出場に終わり、今年4月に38歳となるベテランは「シーズンが終わって（現役続行の）選択肢がなければ、やめる方向になってしまう。実力を見せて、結果を残すしかない」と巻き返しを誓った。練習には日本ハムの五十幡亮汰外野手らも参加。「球界でも指折りの（体の）ばねがある。そういう選手に勝ちたい気持ちも