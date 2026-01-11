「大相撲初場所・初日」（１１日、両国国技館）西十両１１枚目の剣翔（３４）＝追手風＝が若ノ勝（常盤山）に突き出された。昼に祐華夫人と墨田区役所を訪れ、本籍地を両国国技館にして入籍を済ませた記念日だったが、白星で飾れなかった。９日に現役客室乗務員の祐華さんとの婚約を発表し、注目を集めた剣翔。若ノ勝に突き放され、回り込みながら突き落としを狙うも体を正面に置かれ続け突き出された。剣翔は「気持ちはあ