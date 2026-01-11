元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（59）が11日、日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜午前10時25分）に出演。生涯3回目の経験を明かした。新年1発目ということで「ちょっとリッチにワンランク上のゲンバ」をテーマに、東京・中目黒、くら寿司のワンランク上「プレミアム回転寿司・無添蔵」を訪れた。長嶋は「回転ずしね…僕、生涯でたぶん3回目ですね」と明かすと、かまいたちの2人は「え〜っ！」と驚いた。そして「